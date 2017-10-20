Прокуратура: 20-річній студентці оголосили підозру у справі про ДТП у Харкові

Прокуратура Харківської області заявляє, що вручила повідомлення про підозру 20-річній студентці, підозрюваній у ДТП, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, ще шестеро були поранені.

ДТП сталося ввечері 18 жовтня в Харкові.

Як повідомили в поліції, за попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, ним кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.