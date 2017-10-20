Рахой щодо ситуації із Каталонією: ми досягли крайньої межі

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявляє, що він та його уряд у ситуації з Каталонією «досягли крайньої межі». Він сказав про це 20 жовтня в Брюсселі, виправдовуючи виняткові заходи, передбачені Мадридом, щоб зупинити автономію цього регіону Іспанії у відповідь на референдум щодо незалежності.

«Ми намагалися всіма засобами не допустити складної ситуації, але ви зрозумієте, як важко для держави, для уряду країни ЄС, коли проведенням референдуму «про незалежність», незважаючи на його заборону органами правосуддя, зневажається закон, коли нівелюється верховенство права», – заявив Рахой по завершенні саміту ЄС у Брюсселі.

Уряд Каталонії, що є автономним регіоном Іспанії, закликав керівні установи ЄС виступити посередником у врегулюванні кризи у відносинах із Мадридом. Однак напередодні голова Європейської ради Дональд Туск та лідери держав-членів співдружності заявили, що Євросоюз не бачить можливості виступати посередником у переговорах між Мадридом і Каталонією в зв’язку з ситуацією навколо референдуму про незалежність регіону.

Тема референдуму про незалежність Каталонії, який викликав хвилю насильства в регіоні, й призвів до гострої кризи у відносинах між Барселоною і Мадридом, була однією з основних тем кулуарних переговорів на дводенному саміті голів держав і урядів ЄС у Брюсселі. До порядку денного саміту це питання внесене не було, оскільки всі країни й установи Євросоюзу раніше заявили, що вважають цю кризу внутрішньою справою Іспанії.

Каталонські прихильники відокремлення від Іспанії 20 жовтня масово знімали символічні суми грошей з рахунків банків, які перенесли з Каталонії свої офіційні штаб-квартири з огляду на політичну кризу, пов’язану із очікуванням заяви про незалежність регіону.

Організація Crida Democracia, що підтримує незалежність Каталонії, закликала клієнтів банків таким чином чинити тиск на фінустанови, що переїхали.

У результаті зранку 20 жовтня десятки людей вишикувалися в чергу перед філією банку CaixaBank у центрі Барселони, знімаючи по 150 або 160 євро.

Зняті суми є символічними, оскільки наближені до числа 155 – натяк на статтю 155 Конституції Іспанії, за допомогою якої уряд у Мадриді планує призупинити автономію Каталонії.

21 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой проведе спеціальне засідання кабінету, щоб ініціювати процес призупинення автономії Каталонії після того, як регіональний лідер Карлес Пучдемон заявив, що не відмовиться від незалежності Каталонії.

Уряд країни також погодився з опозиційними соціалістами щодо проведення у Каталонії дострокових виборів вже у січні.