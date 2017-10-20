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20 Жовтень 2017, Київ 18:19
Новини | Міжнародні

Президент Грузії підписав зміни до Конституції

Ґіорґі Марґвелашвілі

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі таки підписав зміни до Конституції.

«Для мене надзвичайно важко підписувати це. Але зважаючи на внутрішні і зовнішні виклики, а також на те, що ми мусимо вживати всіх кроків для уникнення дестабілізації, я підписую цей документ», – заявив Марґвелашвілі 20 жовтня на прес-конференції.

Парламент Грузії на позачерговому засіданні 13 жовтня подолав вето президента, накладене 9 жовтня, і ухвалив нову Конституцію країни.

Нова Конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління і суттєво обмежує повноваження президента. Вона набуде чинності за рік після президентських виборів. Раніше представники опозиційних партій заявили, що можуть організувати масові акції протесту проти нової редакції закону.

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