У Криму Ільмі Умеров потрапив до лікарні

Засуджений в Криму один з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров потрапив до лікарні, повідомив 20 жовтня кримський адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні стало відомо, що Ільмі Умеров потрапив до лікарні. Після цілого дня проведеного в Верховному суді Криму, вдалося провідати його в Бахчисарайської лікарні», – написав Семедляєв у Фейсбуці і опублікував фотографії Ільмі Умерова.

За словами самого Ільмі Умерова, причиною госпіталізації стала гіпертонія.

«Підскочив артеріальний тиск, викликав «швидку», привезли сюди. Тепер лікуюся», – прокоментував Умеров госпіталізацію.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.