США висловили занепокоєння вироком Ільмі Умерову

Сполучені Штати Америки заявили, що глибоко занепокоєні вироком і засудженням 27 вересня до двох років позбавлення волі кримськотатарського діяча Ільмі Умерова в окупованому Росією Криму.

Як зазначено в заяві для преси речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, його засудили за протистояння спробі анексії Криму Росією і винесли суворіший вирок, ніж той, якого просив російський окупаційний прокурор.

Це ще посилило попередні несправедливі кроки в цій справі, включно з утриманням протягом кількох тижнів під примусовим психіатричним обстеженням 2016 року, мовиться в заяві.

«Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити Умерова і скасувати його вирок. Крим залишається невід’ємною частиною України, і США й далі твердо підтримують територіальну цілісність і суверенітет України», – заявив Держдепартамент США.

27 вересня підконтрольний Москві Сімферопольський районний суд призначив Умерову покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Це специфічний російський різновид покарання, таких закладів не існує в окупованому українському Криму. Також Ільмі Умерову заборонили два роки займатися публічною діяльністю, зокрема й виступами в засобах інформації і телекомунікаційних мережах, включно з інтернетом. При цьому підконтрольна тій же Москві прокуратура просила для Умерова про умовний, а не реальний термін.

Прихильники Умерова і правозахисники вже звертали увагу, що вирок у два роки позбавлення волі 60-річній людині, яка потерпає від хвороби Паркінсона, що прогресує, гіпертонії і цукрового діабету в умовах російської пенітенціарної системи дорівнює «смертному вирокові», бо означає позбавлення Умерова «елементарної медичної допомоги і сприяння рідних».

Умерова звинувачували за статтею про «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії, вчинені з використанням засобів масової інформації», Кримінального кодексу Росії, який Москва, всупереч міжнародним нормам, насаджує на окупованій частині території України, у Криму. Умеров називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою.

Сам Ільмі Умеров іще під час процесу заявляв, що вважає суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошував, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу кримськотатарською мовою, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судили. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.

2016 року в окупованому Криму слідчі Федеральної служби безпеки Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало значний громадський і міжнародний резонанс.

Сам Умеров не приховує, що не визнає заявленого Москвою «російського статусу» окупованого Криму, що, попри окупацію, є частиною України відповідно до міжнародного права, пріоритет якого мала б визнавати Росія. Його позиція, каже Умеров, не є «закликом до порушення територіальної цілісності Росії», бо до російської території Крим не належить, і так само не йдеться ні про яке «відокремлення» від Росії півострова, що й так не є її частиною.