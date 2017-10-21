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21 Жовтень 2017, Київ 12:25
Новини | Міжнародні

Іракські війська зайняли останній район провінції Кіркук

Боєць курдської пешмерґи біля Алтун Купрі, 20 жовтня 2017 року

Іракські сили безпеки взяли під контроль останній район провінції Кіркук, яка раніше перебувала під контролем курдів. Бійці курдських загонів пешмерґа відступили після нетривалих боїв.

Іракські війська проводять операцію у багатій на нафту північній провінції Кіркук – спірній території, на яку претендує і Багдад і курдська автономія.

Бійці пешмерґи повідомляють про десятки загиблих і поранених.

20 жовтня у Державному департаменті США висловили занепокоєння щодо повідомлень про запеклі сутички навколо Алтун Купрі.

«Ми закликаємо центральну владу заспокоїти сутиацію», – заявила речниця Держдепартаменту Гізер Науерт. Попри перемогу Багдада у провінції, зазначила вона, суперечливі райони Кіркука «залишатимуться суперечливими, допоки їхній статус не буде визначений згідно з конституцією Іраку».

25 вересня у Курдському автономному районі Іраку провели референдум, на якому 93% виборців висловилися за незалежність. У голосуванні брали участь і жителі Кіркука. Багдад оголосив референдум неконституційним.

Бійці пешмерґи взяли під контроль більшу частину провінції Кіркук у 2014 році, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили великі території на північному заході Іраку.

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