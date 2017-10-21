Підозрювану у викраденні немовляти затримано, дитину обстежують лікарі – Кулеба

Поліція затримала жінку, яка підозрюється у викраденні дитини з дитячого садка у Києві, повідомив на своїй сторінці у Facebook Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. За його словами, немовля наразі обстежують медики.

Раніше у соцмережах опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садка у Києві. Відео оприлюднила користувачка Facebook Олена Степановна.

На першому відео видно, як батько з візком приїхав до дитячого садка, на другому – як дитину несе жінка з дредами. Спершу вона йде, а потім починає бігти.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районні Київ виклали немовля. За повідомленням поліції, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку. Тоді поліція повідомляла, що викрадач – чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.