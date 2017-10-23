Постраждалі у ДТП в Харкові залишаються в лікарнях, одна людина – у тяжкому стані

Усі шестеро шпиталізованих після автокатастрофи на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня залишаються в лікарнях. Стан однієї жінки – тяжкий, повідомляють лікарі.

«Є позитивна динаміка в абсолютно у всіх постраждалих. Але в найбільш тяжкому стані перебуває одна з сестер. Тому ми сподіваємося, що прогноз буде позитивний – але стан здоров’я ще важкий», – повідомила в.о. керівника Харківського обласного управління охорони здоров’я Галина Сіроштан.

За її словами, також немає загрози переривання вагітності у 30-річної постраждалої жінки. Лікарі наразі тримають її у медикаментозному сні.

«Дитина на даний момент жива, її стан здоров’я відповідає терміну вагітності. На даний момент загрози передчасних пологів немає. Консиліум фахівців, які неодноразово проходять протягом доби, наполягає на тому, що вагітна повинна перебувати в медикаментозному сні. Як довго це буде? Будемо стежити за параметрами її здоров’я», – додала вона.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталося ДТП, внаслідок якого п’ятеро людей загинули, шестеро були травмовані. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016-2017 років шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.