Росія: журналістка Фельгенгауер перебуває у штучній комі, загрози життю немає

Журналістка російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер перебуває у реанімації у стані штучної коми, повідомив головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

За словом лікарів, загрози для життя журналістки немає, її прооперували.

У Слідчому комітеті Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею «замах на вбивство» через напад невідомого на Фельгенгауер.

За повідомленням, підозрюваний – 48-річний чоловік. «За даними слідства, вдень 23 жовтня 2017 року чоловік проник в офіс радіостанції на Новому Арбаті, де напав на журналістку і завдав їй удару ножем в область шиї. Нападник був затриманий охоронцем радіостанції і переданий правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні.

Про мотиви нападника у Слідчому комітеті Росії не повідомляють. Водночас в МВС Росії заявляють, що, за попередніми даними, приводом для нападу стала особиста неприязнь, але обіцяють розглянути всі версії того, що сталося.

У поліції Москви також повідомили, що невідомий зайшов у редакцію в центрі російської столиці, бризнувши подразливим газом в обличчя охоронцеві будівлі. Після цього він ліфтом піднявся в редакцію.

За даними поліції, підозрюваного у нападі затримали.

Головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов в ефірі радіостанції назвав інцидент «збройним бандитським нападом». Колеги Фельгенгауер вважають версію про особистий конфлікт неспроможною.

Тетяна Фельгенгауер працює на радіостанції «Ехо Москви» більше ніж 10 років.