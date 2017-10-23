До ЄСПЛ зі скаргами звернулися ще 12 учасників акції протесту в Росії

До Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргами на дії поліції звернулися ще 12 громадян Росії, які брали участь у всеросійській антикорупційній акції протесту 26 березня.

23 жовтня у правозахисному центрі «Меморіал» повідомили, що активісти поскаржилися на катування, порушення права на свободу і особисту недоторканність, а також права на справедливий судовий розгляд.

26 березня у десятках міст Росії пройшли антикорупційні акції протесту. По всій країні були затримані до півтори тисячі людей.

До ЄСПЛ зі скаргами на дії поліції звернулися вже десятки росіян, серед них учасники мітингів у Сочі, Казані та Москві. Опозиціонер Олексій Навальний раніше обіцяв через ЄСПЛ домогтися компенсацій для всіх незаконно затриманих на акціях протесту 26 березня.