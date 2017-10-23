Штаб: сьогодні на Донбасі через обстріли поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики з мінометів калібру 82 міліметри і з гранатометів обстрілювали позиції українських військових біля Широкина.

«Близько 17 години ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші укріплення у районі Мар’їнки. Українські воїни симетрично відповіли і оперативно примусили найманців до тиші. На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО», – зазначають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 24 обстрілах за минулу добу, внаслідок обстрілів поранений бойовик. В угрупованні «ЛНР» кажуть про три випадки порушення режиму тиші з боку українських військових.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.