У Санкт-Петербурзі проходить православне стояння проти «Матильди»

У російському Санкт-Петербурзі перед прем’єрою фільма Олексія Учителя «Матильда» почалося православне стояння.

23 жовтня невелика група людей зібралася навпроти будівлі Маріїнського театру, де відбувається прем’єрний показ «Матильди».

За повідомленнями, участь у стоянні беруть не більше 15 людей. Вони не декларують про приналежність до якогось громадського руху, читають молитви і співають псалми.

Фільм Олексія Учителя «Матильда» розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської. Він вийде у широкий прокат в кінці жовтня. Колишній прокурор анексованого Криму, депутата російської Держдуми Наталія Поклонська найбільше виступає проти стрічки. Вона вважає, що вона ображає почуття вірян. Від показу фільму через погрози вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії.