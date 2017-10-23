Міністр оборони Японії назвав «критичною» загрозу з боку КНДР

Японський міністр оборони закликає США і Південну Корею вжити спільних заходів у відповідь на погрозами з боку Північної Кореї.

Ядерна загроза з боку Пхеньяна досягла критичного рівня і вимагає спільної реакції США, Японії і Південної Кореї, заявив 23 жовтня японський міністр оборони Іцунорі Онодера, який на Філіппінах проводить переговори з американським і південнокорейським колегами.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс виступив стриманіше, критикувавши Північну Корею за нехтування резолюціями ООН, спрямованими проти ядерної і балістичної програм Пхеньяна.

Північна Корея неодноразово заявляла, що її ядерна програма не підлягає обговоренню, відкидаючи заклики США до відмови від ядерної зброї.

Напруження у відносинах між США і Пхеньяном посилюється з вересня, коли Північна Корея провела чергове, шосте за рахунком ядерне випробування.