«Ехо Москви»: поранена журналістка Фельгенгаер перебуває у «стабільно тяжкому стані»

Поранена 23 жовтня журналістка російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер перебуває в реанімаційному відділенні у «стабільно тяжкому стані» після операції, повідомив директор інституту імені Скліфосовського Сергій Петриков.

Як повідомляє радіостанція, лікарі змогли усунути всі наслідки, пов’язані з пораненням Тетяни Фельгенгауер. За словами голови інституту, ввечері 24 жовтня вдруге збереться консиліум лікарів для визначення тактики лікування. Прогнози щодо термінів одужання журналістки Петриков давати не став, пояснивши, що про подальші кроки реабілітації можна буде сказати через кілька днів.

Тим часом, Пресненський суд Москви сьогодні розглядає питання про взяття під варту Бориса Грица, підозрюваного у нападі.

23 жовтня невідомий увірвався в приміщення редакції «Ехо Москви», бризнувши подразливим газом в обличчя охоронця, і поранив журналістку ножем у горло. Його затримали.

Пізніше з’ясувалося, що нападник – 48-річний громадянин Росії й Ізраїлю Борис Гриц. У ході допиту він не зміг зрозуміло пояснити причину свого вчинку. За його словами, журналістка «мучила» його, «використовуючи телепатичний зв’язок». Проти Грица порушили кримінальну справу за статтею «замах на вбивство». Найближчим часом йому призначать психіатричну експертизу для перевірки на осудність.