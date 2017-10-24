Австрія: Курц заявляє про намір вести переговори про коаліцію із правою Партією свободи

В Австрії лідер консервативної Народної партії, що перемогла на парламентських виборах, Себастіян Курц запросив праву Партію свободи до переговорів про участь в майбутньому уряді.

Курц заявив про схожість позицій обох партій щодо скорочення податків і контролю над міграцією.

Партія свободи, таким чином, отримує можливість повернутися у владну коаліцію після десятирічної перерви. Курц, проте, попередив потенційних майбутніх партнерів, що його уряд буде рішуче виступати за розвиток Австрії в складі ЄС – на відміну від євроскептицизму крайніх правих популістів і їхніх антиіммігрантських ідей.

20 жовтня президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив Себастіянові Курцу після перемоги на виборах сформувати уряд.

Якщо Себастіян Курц сформує новий уряд, то він стане наймолодшим лідером в Європі – політикові 31 рік. Під час передвиборної кампанії лідер Австрійської народної партії багато говорив про боротьбу з нелегальною міграцією.

За підсумками дострокових парламентських виборів в Австрії, що відбулися 15 жовтня, Австрійська народна партія отримала 31 відсоток голосів. За нею йде Соціал-демократична партія – її підтримали майже 27 відсотків виборців. 26 відсотків голосів отримала Австрійська партія свободи.