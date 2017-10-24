Штаб: на Донбасі 4 українських військових загинули, ще 3 поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі четверо українських військових загинули, ще троє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, двоє військових загинули і ще один військовий поранений унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на донецькому напрямку.

«У результаті обстрілів на Маріупольському напрямку двоє наших військовослужбовців отримали поранення несумісні з життям. Ще двоє бійців отримали поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики з автоматичних гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції українських військових біля Верхньоторецького.

Також з гранатометів і кулеметів бойовики обстріляли укріплення військових біля Водяного на приморському напрямку, додають в прес-центрі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах Петровського району Донецька, поранений мирний житель. В угрупованні «ЛНР» кажуть про сім випадків порушення режиму тиші з боку українських військових.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.