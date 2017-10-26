У Конгресі США підтримали нові санкції проти Ірану через ракетну програму

У США Палата представників Конгресу схвалила законопроект, що має на меті запровадити нові санкції проти Ірану через його програму створення балістичних ракет.

Документ, який схвалили 432 голосами проти 2, пропонує вимагати від адміністрації США накласти санкції на Іран за «будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, здатними нести ядерну зброю, включно з пусками ракет, що використовують таку технологію».

Крім того, законопроект передбачає в разі набуття чинності також вимогу до влади США накласти санкції також на компанії, що надають матеріали чи допомогу для іранської ракетної програми. Цей пункт має стосуватися компаній не тільки в Ірані, а й у всьому світі.

Для набуття чинності такий самий законопроект іще має ухвалити Сенат Конгресу і підписати спільний документ має президент США.

Подали документ на розгляд республіканець Ед Ройс і демократ Еліот Енґел. «Нічого Ірану розробляти чи здобувати міжконтинентальні балістичні ракети», – сказав Ройс під час обговорення. Нові санкції, сказав він, мають вчинити тиск на іранські й закордонні компанії, банки чи фізичні особи, які підтримують «незаконні збройові програми іранського режиму». «Іран має знати, що США не потерплять його небезпечної поведінки», – додав він.

Попереднього дня, 25 жовтня, Палата представників схвалила ще три законопроекти стосовно Ірану; один із них має на меті запровадити нові санкції проти ліванського шиїтського збройного й політичного руху «Хезболла», підтримуваного Іраном. Конгресмени назвали цей рух «терористичною маріонеткою» Тегерана.

Пропоновані санкції проти Ірану не стосуються його ядерної програми і так званої «ядерної угоди» 2015 року – за нею Тегеран погодився значно обмежити цю програму, щоб виключити можливість створення ним ядерної зброї, а світова спільнота почала знімати санкції, запроваджені проти Ірану через цю програму. За цією ж угодою Рада безпеки ООН зняла з Ірану заборону розробляти балістичні ракети, зняли й міжнародні санкції, що були накладені через ракетну програму. Але США заявляють, що іранська програма балістичних ракет порушує «дух» ядерної угоди, хоча не порушує її саму, і через це запроваджують проти Тегерана все нові власні санкції.