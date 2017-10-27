«Нова газета» через напади на журналістів у Росії хоче озброїти своїх співробітників

Головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов заявляє про намір озброїти своїх журналістів травматичною зброєю для самозахисту після нещодавніх нападів на працівників ЗМІ у Росії.

«Офіційно укладемо договір із МВС Росії. Будемо виписувати і купувати травматичну зброю, здавати на неї іспити. Й іншими засобами безпеки, про які не хочу говорити, також будемо забезпечувати журналістів», – сказав Муратов 26 жовтня в ефірі радіостанції «Ехо Москви», на журналістку якої Тетяну Фельгенгауер днями напали з ножем прямо в редакції.

Муратов нагадав, що троє журналістів його видання були вбиті – це Ігор Домников, Анна Політковська і Наталія Естемірова.

Після нападу на Фельгенгауер, головною версією якого російське слідство називає «нестабільну психіку» нападника, у Кремлі заявили, що немає потреби надавати додатковий захист журналістам. Як сказав 26 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков, російські громадяни можуть вживати заходів для свого захисту, які вважають необхідними і які не порушують закон. «На жаль, кожен із нас може стати мішенню божевільного», – сказав Пєсков.

Фельгенгауер після нападу перебуває в лікарні, її перевели з реанімації у звичайну палату.

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов назвав однією з причин нападу «атмосферу ненависті» щодо працівників ЗМІ в Росії.