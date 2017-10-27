В українських ПСГ достатньо газу для проходження зими – Міненерго

Україна за час підготовки до зими накопичила 17 мільярдів кубометрів газу у підземних газосховищах (ПСГ) – саме стільки було заплановано для успішного проходження опалювального періоду. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

Цим, за його словами, пояснюється те, що 24 жовтня закачування газу у сховища припинилося. Зараз підземні газосховища України переведені у режим відбору. На сьогодні, із газосховищ вже відібрано 40 мільйонів кубометрів, додав Білявський.

«Закачка відновиться у двох випадках: якщо будуть вільні ресурси та виробнича необхідность. Наприклад, якщо у листопаді буде тепла погода, і споживання газу зменшиться – його надлишок закачуватимуть до сховищ», – сказав Білявський.

За словами радника міністра енергетики, українські сховища заповнені на 54%, згідно розрахунків Нафтогазу.

«Цього повністю достатньо для проходження зими. Минулого року обсяги закачування були значно меншими, але зиму пройшли», – додав Білявський.

За інформацією Міненерго, у цьому сезоні в українські ПСГ закачали 8,8 мільярдів кубів газу – загальний обсяг зараз становить 16,9 мільярда кубів. (Близько 5 мільярдів – це технічний газ, необхідний для функціонування сховищ).