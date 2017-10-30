ДТП у центрі Харкова: одного з травмованих виписали з лікарні

Юрія Неудачина, одного з травмованих унаслідок ДТП у центрі Харкова 18 жовтня, сьогодні виписали з лікарні. Про це повідомив голова міський голова Харкова Геннадій Кернес.

«Юрія Неудачина, який в аварії на Сумській зазнав складного перелому ноги, сьогодні виписали з Інституту патології хребта та суглобів», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталося ДТП, внаслідок якого шестеро людей загинули, п’ятеро були травмовані. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були перехожі.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016–2017 років шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.