Росія: голову московського штабу Навального відпустили з поліції

У Росії з поліції відпустили затриманого 31 жовтня Миколу Ляскіна, керівника московського штабу опозиціонера Олексія Навального. Про це сам Ляскін повідомив у Twitter.

За його словами, поліцейські зобов’язали його 9 листопада знову з’явитися до відділення. З чим саме було пов’язане затримання Ляскіна, достовірно невідомо. За словами самого опозиціонера, у відділі поліції йому дали порожній протокол і сказали писати пояснення. Він відмовився це робити.

Ляскіна затримали вранці 31 жовтня біля його будинку. 29 жовтня опозиціонер і ще семеро активістів штабу Навального були затримані на зустрічі з волонтерами. Їх три години протримали в поліції, після чого відпустили без складання протоколів.

15 вересня на Ляскіна скоїли напад. Невідомий вдарив опозиціонера трубою по голові. В опозиціонера діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею «хуліганство». Пізніше був затриманий підозрюваний у нападі Андрій Щербаков. На допиті і на очній ставці він стверджував, що Ляскін запропонував йому інсценувати замах на нього за винагороду. Опозиціонер категорично заперечує ці звинувачення.