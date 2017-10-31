У Мінську вшосте за рік затримали лідера білоруської опозиції Статкевича

У Мінську затримали колишнього кандидата у президенти Білорусі, лідера опозиції Миколу Статкевича, повідомила Радіо Свобода його дружина Марина Адамович.

Політика дорогою додому 30 жовтня ввечері. За словами Адамович, офіційно про причини затримання й місце утримання чоловіка їй не повідомляли.

Затримання Статкевича відбулося через день після його участі у мітингу пам’яті жертв сталінських репресій перед будівлею білоруського КДБ. Наступного дня він мав запланований візит до Києва, де очікувався виступ Статкевича на сесії Парламентської асамблеї Euronest – форуму парламентів країн-учасниць «Східного партнерства».

За останні 10 місяців Статкевич провів у в’язниці 34 доби. Це вже шосте затримання політика у цьому році.

У 2010 році Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку.

Лукашенко, який править у Білорусі від 1994 року, був переобраний на тих виборах, які критики назвали сфальсифікованими.

Статкевича заарештували після участі у демонстрації, учасники якої протестували проти результатів президентських виборів. Він провів у в’язниці п’ять років за звинуваченням у організації масових заворушень.