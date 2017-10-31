МЗС очікує на розгляд нового проекту резолюції щодо Криму в ООН у листопаді

Голосування за українським проектом резолюції Генеральної асамблеї ООН про порушення прав людини в анексованому Росією Криму може відбутися вже найближчими тижнями, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Росія не може заблокувати резолюцію Генеральної асамблеї (ООН). По-друге, зараз ми визначаємо дату голосування. Вона буде в листопаді. Можливо за два-три тижні», – сказав Клімкін 31 жовтня, коментуючи проект резолюції Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Україна 31 жовтня у Нью-Йорку внесе до Третього комітету Генеральної асамблеї ООН проект резолюції про порушення прав людини у Криму. У тексті резолюції йдеться, зокрема, про підтримку України в питаннях деокупації Криму, висловлюється вимога до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу і гарантування доступності освіти українською мовою.

Павло Клімкін висловив сподівання, що ухвалення Генеральною асамблеєю ООН нового проекту резолюції щодо порушення прав людини в анексованому Криму допоможе Україні у міжнародних судах проти Росії. За словами українського міністра, ця резолюція повинна стати основою для подальшої деокупації півострова.

Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2016 схвалила резолюцію, ініційовану Україною, згідно з якою Росія визнається державою агресором, а Крим – тимчасово окупованою територією. Таким чином, ООН поклало відповідальність і відповідні зобов’язання на Росію – дотримуватися норм Міжнародного права щодо окупованої території.

Ця резолюція стала першим міжнародним документом, де було вказано, що Росія є державою, яка окупувала українські території.

Правозахисні організації з моменту анексії півострова в 2014 році неодноразово звинувачували Росію в систематичному порушенні прав людини у Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».