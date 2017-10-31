Поліція перевіряє дані про мінування будівлі у центрі Харкова, де НАБУ проводить обшуки

Поліція перевіряє інформацію щодо замінування будівлі у центрі Харкова, де співробітники НАБУ проводять слідчі дії.

Як повідомляє прес-служба поліції у Харківській області, сьогодні, 31 жовтня, о 12:34 надійшла інформація про закладення вибухівки в будівлі на вулиці Мироносицька, 22.

У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група і представники вибухо-технічного управління.

Водночас представник Ради громадського контролю НАБУ у 2016 році Олексій Гриценко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що є інформація про блокування кварталу в Харкові, де детективи проводять обшуки у рамках справи про закупівлю Міністерством внутрішніх справ рюкзаків. Гриценко також оприлюднив фото з місця обшуку в Харкові.

Водночас народний депутат Сергій Лещенко заявив, що в Харкові Нацгвардія і Нацполіція перешкоджають проведенню обшуків.

31 жовтня НАБУ проводить обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У бюро повідомили, що у результаті низки обшуків за підозрою у розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, у рамках цієї справи затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботара.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки у сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря.