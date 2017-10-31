У Росії підтвердили арешт Ігоря Бакая, колишнього керівника «Нафтогазу» і ДУС, за шахрайство

У Росії судові і правоохоронні органи підтвердили повідомлення українських засобів інформації про затримання в Москві Ігоря Бакая, який свого часу обіймав в Україні посади керівника Державного управління справами і голови «Нафтогазу України».

Речниця Таганського суду Москви Юлія Сухініна повідомила російським агентствам, що цей суд узяв Ігоря Бакая під арешт іще 27 жовтня. Термін арешту – наразі до 12 листопада. За словами речниці, до суду вже надійшла і скарга адвоката Бакая на цей арешт, дата її розгляду ще не визначена.

Вона також додала, що Бакай має статус підозрюваного, йому висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про шахрайство, здійснене в особливо великому розмірі. За цією статтею в разі визнання винним можливий вирок до 10 років позбавлення волі.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Росії Ірина Волк, зі свого боку, повідомила, що російська поліція спільно з Федеральною службою безпеки Росії затримали в Москві підозрюваного у викраденні в одного з російських гірничо-металургійних холдингів коштів на суму понад 630 мільйонів російських рублів. Імені затриманого і назви компанії вона не назвала.

За словами речниці, звинувачений уклав із холдингом договір позики на цю суму, отримав кошти, але не виконав зобов’язання про повернення позики, а кошти витратив на власний розсуд, через що була порушена кримінальна справа за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі.

При цьому російські агентства вже з посиланням на свої джерела в російських правоохоронних органах пишуть, що це повідомлення стосується саме Ігоря Бакая, якого звинувачують у викраденні суми у 12 мільйонів доларів США в холдингу «Металлоінвест» – найбільшої російської залізорудної компанії, що підконтрольна російському мільярдерові Алішерові Усманову.

Раніше 31 жовтня про арешт Ігоря Бакая в Москві повідомила низка українських засобів інформації. Вони, посилаючись на власні джерела, писали, що Бакая в Росії підозрюють у шахрайському викраденні коштів і що серед потерпілих від його дій є й Усманов.

В Україні нині 53-річний Ігор Бакай теж фігурував у низці кримінальних справ через фінансові зловживання в його відомствах – у 1998–2000 роках він очолював «Нафтогаз України», а в 2003–2004 роках Державне управління справами. На початку 2005 року він утік до Росії, а навесні 2005-го, за повідомленнями, отримав російське громадянство. Україна у травні 2005 року оголосила його в міжнародний розшук. Тоді його навіть затримали були в Москві, але через кілька годин відпустили, коли до відділку російської міліції доставили виписаний на його ім’я паспорт громадянина Росії. Але через кілька років українські кримінальні звинувачення з нього були зняті. Після низки судів усі кримінальні справи проти Ігоря Бакая в Україні були остаточно закриті 2010 року.