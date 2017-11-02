Футбол: луганська «Зоря» програла берлінській «Герті» 0-1 у матчі Ліги Європи

Футбольний клуб «Зоря» з Луганська програв клубові «Герта» зі столиці Німеччини Берліна з рахунком 0-2 в матчі групової стадії турніру УЄФА «Ліга Європи».

Обидва голи забив на 16-й, а потім на 73-й хвилині нападник «Герти» Деві Зельке.

Після чотирьох матчів у груповій частині турніру «Зоря» у своїй групі J, незважаючи на програш, залишилася на другому місці з 6 очками. Перше місце, теж попри програш, зберіг клуб «Естерсунд» із однойменного міста у Швеції, який має 7 очок.

Наступний матч луганчани гратимуть 23 листопада з «Естерсундом» у їхньому місті.

Другий представник України в Лізі Європи, київське «Динамо», тим часом переміг раніше 2 листопада клуб «Янґ бойз» зі столиці Швейцарії Берна з рахунком 1-0 і достроково забезпечив собі вихід у плей-оф Ліги Європи.