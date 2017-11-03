Росія: координатор штабу Навального оголосила голодування в СІЗО

Голова тамбовського штабу російського опозиціонера Олексія Навального оголосила голодування в слідчому ізоляторі. Діана Рудакова засуджена до семи діб адміністративного арешту за статтею про порушення правил проведення публічних заходів. Про це повідомили її соратники.

Крім Рудакової, в Тамбові цього тижня були заарештовані ще троє прихильників Навального. Зокрема, двом помічникам координатора був призначений арешт на 25 і 20 діб. Приводом для їх переслідування стала агітаційна акція, що відбулася в серпні.

Олексій Навальний назвав арешти активістів «свавіллям». Опозиціонер має намір брати участь у президентських виборах у Росії в 2018 році. Його штаби діють у 80 російських містах. Прихильники Навального по всій країні повідомляють про тиск з боку влади, а також загрози і напади.