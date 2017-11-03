Поліція: невідомі облили кислотою авто Lexus депутата Харківської облради

У Харкові невідомі облили кислотою автомобіль депутата Харківської обласної ради від фракції «Відродження» Альберта Кононенка.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, інцидент сталася в ніч з 1 на 2 листопада, за цим фактом слідчим відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У поліції не називають прізвища депутата, проте, за даними ЗМІ, власником авто є Альберта Кононенка.

Кононенко очолює тимчасову контрольну комісію облради з питань моніторингу ефективного і раціонального використання природних ресурсів та здійснення контролю за використанням та охороною надр, дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища області.