Климпуш-Цинцадзе: «план Маршалла» для України презентуватимуть 6 листопада

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що так званий «план Маршалла» для України 6 листопада презентуватимуть у литовському Сеймі для послів США, Канади, Японії і країн ЄС. Про це вона повідомила в ефірі «5 каналу».

Якщо ініціативу Литви реалізують, в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%, зазначає віце-прем’єр.

«Ми мусимо розуміти, що це лише початок шляху для того, щоб цей план отримав реальну підтримку усіх партнерів або великої кількості партнерів, які би залучились до того інвестиційного плану в 5 мільярдів доларів чи євро щорічно на інвестиції для України, з якою пропозицією йде Литва», – сказала вона.

Литва виступила з ініціативо впровадження для України «плану Маршалла» – так званий «Новий європейський план для України». Литовці пропонують наступні роки з так званого «Європейського зовнішнього інвестиційного плану», де закладено 88 мільярдів до 2020 року, частину грошей використати на розвиток України.

Після Другої світової війни США розпочали програму з відновлення Європи, ця програма нині відома як «план Маршалла».