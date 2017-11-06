Трамп: ядерна програма Північної Кореї є «є загрозою для світу»

Президент США Дональд Трамп назвав ядерну програму Північної Кореї «загрозою для світу і міжнародного миру і стабільності» та вкотре повторив про закінчення «ери стратегічного терпіння» щодо Пхеньяна.

Після зустрічі з прем’єром Японії Сіндзо Абе 6 листопада у Токіо Трамп заявив, що обидві країни працюють над протидією «небезпечній агресії» з боку Північної Кореї.

Японський прем’єр заявив, що Токіо підтримує позицію Трампа про можливість «усіх варіантів» розвитку подій, коли йдеться про Північну Корею. За словами Абе, обидві країни «на 100 відсотків» разом у цьому питанні.

Візит Трампа в Азійсько-Тихоокеанський регіон відбувається на тлі наростаючої стурбованості Вашингтона ракетно-ядерними приготуваннями, здійснюваними Північною Кореєю. Крім Японії, президент США в ході нинішньої поїздки відвідає Південну Корею, В’єтнам і Філіппіни.