Суд у Росії 7 листопада проведе засідання у справі українця Гриба – батько

Краснодарський крайовий суд у Росії 7 листопада проведе засідання щодо запобіжного заходу для затриманого російськими силовиками в білоруському Гомелі 19-річного українця Павла Гриба, повідомив у Facebook його батько, Ігор Гриб.

«7 листопада 2017 року о 09:30 в Краснодарському крайовому суді (Краснодар, вул. Красная, б. 10) відбудеться судове засідання по винесенню запобіжного заходу утримання під вартою бранця Кремля Павла Гриба», – написав він.

Як уточнив Ігор Гриб у коментарі Радіо Свобода, у суді розглядатимуть скаргу на арешт його сина.

За інформацією Ігоря Гриба, на засіданні будуть присутні українські консули.

У коментарях до посту батька Гриба перший віце-спікер Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона поінформує європейських дипломатів про засідання і буде просити, щоб їхні колеги, які зараз працюють у Росії, також приїхали до суду.

Щодо стану здоров’я сина, то, за словами Ігоря Гриба, лікарів до нього російська сторона так і не допустила, тому фахового висновку немає. Він додав, що адвокат не відзначав поліпшення стану українця. Раніше Ігор Гриб заявляв, що хлопцеві через хворобу потрібно щодня приймати ліки, і пов’язував погіршення його самопочуття у в’язниці з припиненням вживання медикаментів.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Пізніше суд термін утримання під вартою продовжили до 4 січня 2018 року.

18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

23 жовтня у МЗС України повідомили, що український консул відвідав Павла Гриба у СІЗО, і додали, що стан здоров’я Гриба не покращився.