Набрала чинності норма закону про щонайменше 30% української музики в радіоефірі

Норма закону, що зобов’язує радіостанції транслювати в ефірі щонайменше 30% україномовної музики з 8 листопада набрала чинності.

Відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій», вводиться норма, згідно з якою частка пісень державною мовою має становити протягом першого року з моменту набрання чинності закону щонайменше 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35% від загального часу звучання пісень, трансльованих протягом доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00.

Крім того, з 8 листопада частка передач, зокрема новинних, аналітичних або розважальних блоків, має становити не менш ніж 55% (раніше – 50%).

Згідно з даними Нацради з питань телебачення і радіомовлення, в жовтні на українських радіостанціях квота українських пісень у середньому становила 32%, а частка ведення передач державною мовою – 81%.