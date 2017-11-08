Климпуш-Цинцадзе: Київ намагається розробити програму наближення до НАТО

Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна намагається розробити програму наближення до НАТО, подібну до тих, за якими працювали держави-кандидати на членство.

«Ми намагаємося зосередитися на тому, щоб привести річну національну програму у відповідність до програм, які мали з НАТО країни, що успішно виконали план дій щодо членства. Якщо ми впораємося з цією амбіцією, то надання нам нового статусу буде питанням годинного засідання Північноатлантичної ради, яка перейменує цей процес», – заявила у штаб-квартирі НАТО Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що у 2008 році було схвалене ключове політичне рішення щодо членства України в НАТО.

«Як у даний конкретний момент це називається – має набагато менше значення, ніж те, що ми робимо в нашій взаємодії з альянсом», – заявила віце-прем’єр.

У жовтні 2017 року у резолюції «Стабільність і безпека в Чорноморському регіоні» Парламентська асамблея НАТО, серед іншого, нагадала про рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, за яким Грузія і Україна стануть членами НАТО, і підтвердила тверду підтримку обом країнам і процесі їхньої євроатлантичної інтеграції.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом для себе. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.