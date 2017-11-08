Мінфін США посилює санкції проти Куби

Міністерство фінансів США ухвалило рішення про посилення санкцій проти Куби. Нові обмеження стосуватимуться кубинської армії, розвідки і служб безпеки, повідомляють у Державному департаменті США.

Нові санкції стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, що діють від імені кубинських спецслужб і військових. Список осіб, на яких поширюються санкції, буде опублікований пізніше. Крім того, американські громадяни не зможуть проводити фінансові операції з особами чи організаціями, які потрапили під дію обмежень.

США і Куба відновили дипломатичні відносини у 2015 році після понад 50 років розриву відносин. Однак у вересні Вашингтон відкликав 60% співробітників свого посольства на Кубі через загрозу їхньому здоров’ю через акустичні атаки. Посольство США також призупинило видачу американських віз громадянам Куби.