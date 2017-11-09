Росія: в Іжевську обвалилася частина багатоповерхового будинку

У російському місті Іжевськ обвалилася частина дев’ятиповерхового будинку, повідомляє прес-служба міністерства надзвичайних справ Росії.

У міністрестві уточнюють кількість постраждалих, наразі з-під завалів дістали двох людей.

Агентство «ТАСС» з посиланням на джерела в екстрених службах повідомляє про одного загиблого. Інформагенція «Интерфакс», зі свого боку, пише про двох загиблих. Рятувальники проводять пошукові роботи.

На місці працюють служби екстреного реагування. Пожежно-рятувальні підрозділи евакуюють жителів будинку. Для них розгорнуті пункти тимчасового розміщення.

За попередньою інформацією МНС Росії, у зруйнованому під’їзді прописані 99 людей.