У МЗС Росії вважають, що Україна запроваджує «режим тотальної цензури»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що новий український закон про умови проведення гастролів для громадян Росії свідчить про запровадження «режиму тотальної цензури».

Як вважає офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, в Україні «набирає обертів черговий виток антиросійської істерики».

«Днями він (президент України Петро Порошенко – ред. ) підписав закон про гастрольну діяльність в Україні, відповідно до якого російським діячам культури можна буде демонструвати своє мистецтво в цій країні лише з благовоління «цінителів прекрасного» з СБУ. Таким чином, в Україні запроваджується режим тотальної цензури з боку нинішніх українських силовиків», – заявила Захарова.

7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії. Документ, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення заходу подати до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі в гастролях.

Відповідно до підписаного закону, СБУ протягом 10 днів після одержання запиту розглядає його та надає відповідь.

За інформацією Держприкордонслужби України станом на липень цього року, близько 70 артистів стали нев’їзними в Україну через підтримку окупації української території або відвідування цих регіонів в обхід офіційних прикордонних пунктів.