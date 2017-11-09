США розширили санкції проти Венесуели

Міністерство фінансів США додало до списку санкцій десять громадян Венесуели. Серед них – міністри культури і сільського господарства країни, посол Венесуели в Італії та інші чиновники.

У заяві Мінфіну США відзначається, що вони можуть бути причетними до порушень на виборах, цензури і корупції.

8 листопада дипломатичні джерела у Євросоюзі повідомили, що ЄС також погодив запровадження санкцій проти Венесуели. Вони передбачають заборону на постачання у країну зброї і обладнання для стеження. На початку листопада санкції проти Венесуели розширила Канада. Тоді економічні та візові обмеження торкнулися і фігурантів так званого «списку Магнітського» з Росії.

З квітня через спроби розширити повноваження чинного президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі тривають акції протесту. У жовтні опозиція відмовилася визнати результати регіональних виборів, на яких перемогли прихильники Мадуро. Політичні в’язні Венесуели у 2017 році стали лауреатами премії Сахарова.