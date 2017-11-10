Активіста Балуха відвезли в лікарню із залу суду в анексованому Криму

Українського активіста Володимира Балуха, якого в анексованому Росією Криму звинувачують у зберіганні боєприпасів, відвезли в Центральну районну лікарню Роздольненського району із залу суду. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Балуху зробили знеболювальний укол, при цьому прокурор наполіг на відправці активіста в лікарню.

«Балух вже 11 місяців перебуває під вартою, незважаючи на те, що, відповідно до статті 255 КПК Росії (який Москва насадила в анексованому нею Криму – ред.), особа за злочином середньої тяжкості не може утримуватися під вартою більше ніж шість місяців. Відповідно, він підлягає звільненню або стосовно нього має бути обрана інший м’якший запобіжний захід. На даний час стан його здоров’я значно погіршився, в тому числі через умови утримання. Він відчуває сильні болі в області спини. У зв’язку з цим у нього є порушення рухової активності. Належна медична допомога йому не надається», – сказала адвокат Ольга Дінзе.

За її словами, захист має намір звернутися з клопотанням до суду про зміну Балухові запобіжного заходу на не пов’язаний із триманням під вартою.

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді проходить засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало зле, Балухові викликали «швидку допомогу».

Напередодні активістові продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

У серпні суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе активіст, вони виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.