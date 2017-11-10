Рада відхилила скасування законопроекту про медичну реформу

Верховна Рада України відхилила проект постанови про скасування рішення парламенту стосовно законопроекту №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів.

Проект постанови підтримали 45 народних депутатів (за 226 необхідних). 11 парламентарів висловилися проти, 20 утрималися, ще 224 не голосували.

Відповідно до закону «Про регламент Верховної Ради України», голова парламенту Андрій Парубій не міг підписати документ до розгляду проекту постанови про його скасування.

Верховна Рада ухвалила проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг 19 жовтня. Його підтримали 240 народних депутатів. Документ дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.