ЄС очікує від Лондона ясності щодо Brexit упродовж двох тижнів – Барньє

Євросоюз упродовж двох тижнів очікує від Великої Британії ясності щодо низки питань, пов’язаних з її виходом із ЄС, зокрема про кордон між Північною Ірландією та Ірландією і про розмір фінансових зобов’язань, які Лондон має взяти на себе у зв’язку з Brexit. Про це 11 листопада заявив керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє після чергового раунду переговорів.

За словами Барньє, на саміті ЄС 14-15 грудня можна буде ухвалити рішення про перехід до наступної фази переговорів – про торговельні відносини – лише у випадку, якщо будуть вирішені нинішні питання.

Прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявляла про готовність до поступок, зокрема щодо фінансових зобов’язань, пов’язаних з виходом із ЄС. Однак вона вважає завищеною суму в 60 мільярдів євро, названу Євросоюзом.

11 листопада Тереза Мей ще раз підтвердила позицію її уряду – забезпечити вихід Лондона з ЄС до березня 2019 року.