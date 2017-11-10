Іжевськ: до 7 зросла кількість загиблих через обвалення будинку

Російські рятувальники виявили ще одне тіло жінки під завалами житлового будинку в Іжевську. Таким чином, кількість загиблих у результаті обвалення під’їзду сягнула 7. Невідомою залишається доля ще однієї людини.

Раніше Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «вбивство» щодо жителя будинку Олександра Копитова, затриманого у п’ятницю. Мотивом злочину могла стати особиста неприязнь, повідомили у відомстві. Слідчі сумніваються у психічному здоров’ї затриманого, йому буде призначена судово-психіатрична експертиза.

Увечері у четвер у російському Іжевську обвалився під’їзд житлового дев’ятиповерхового будинку. У ньому зруйновані 32 квартири. Попередня версія події – вибух побутового газу. Серед жертв – двоє дітей. Всі мешканці будинку були розселені.