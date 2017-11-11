На кінофестивалі у Котбусі відзначили українські стрічки «Ворошиловград» і «Стоп-Земля» – Держкіно

Два українські проекти – «Ворошиловград» Ярослава Лодигіна і «Стоп -Земля» Катерини Горностай – отримали головні призи в індустріальній секції міжнародного кінофестивалю, що триває у німецькому місті Котбус, повідомило Держкіно на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю.

«Проект «Ворошиловград», що є екранізацією однойменного роману Сергія Жадана і реалізовується за підтримки Держкіно України, переміг у секції Work in Progress. Ця секція у рамках кінофоруму організована цього року вперше. «Ворошиловград» обрали з 50-ох проектів поданих з усієї Європи. Команда проекту отримала грошовий приз розміром 35 тисяч євро», – йдеться у повідомленні.

За даними Держкіно, минулого року на цьому ж фестивалі проект отримав аж дві нагороди: COCO Best Pitch Award і COCO Producers Network Award, а цього року їх обидві отримав проект «Стоп-Земля» – повнометражний ігровий дебют української режисерки Катерини Горностай. Як повідомляє агентство, проект визнали найкращим зі 125 поданих.

Закінчити зйомки, монтаж і пост-продакшн «Ворошиловграду» планують у лютому 2018 року, навесні чи влітку планують показати на кінофестивалях, а восени – влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області.

Що ж до стрічки Горностай, проект щодо якої здобув перемогу на пітчингу 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю, то, як раніше повідомлялося, зйомки мають намір почати у грудні наступного року, а приблизну дату релізу «Стоп-Землі» планують на 2020-й рік.