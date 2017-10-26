«Рівень чорного» та «Межа» змагатимуться за головний приз Міжнародного кінофестивалю у Коттбусі – Держкіно

Український фільм «Рівень чорного» Валентина Васяновича і словацько-українська «Межа» Петера Беб’яка представлені у конкурсній програмі повнометражних художніх фільмів 27-го Міжнародного кінофестивалю у Коттбусі (Німеччина), повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Окрім того, зазначає агентство, у конкурсі короткометражок цього фестивалю представлені дві створені за підтримки Держкіно стрічки: «У полі» режисера Олександра Шкрабака та «Кров’янка» режисера Аркадія Непиталюка.

Міжнародний кінофестиваль у німецькому Коттбусі цього року відбудеться із 7-го по 12-те листопада.

Окрім того, за даними агентства, «Рівень Чорного» та «Межа»цього року поборються за Оскар у номінації«найкращий фільм іноземною мовою»: перша стрічка представлятиме Україну, а друга – Словаччину.

«Рівень чорного» – українська драма, знята режисером Валентином Васяновичем. Прем’єра стрічки відбулася у липні цього року на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм розповідає про весільного фотографа Костянтина, в житті якого настає чорна смуга.

Стрічку «Межа» також показували цього року на фестивалі в Одесі, перед цим вона здобула на фестивалі в Карлових Варах премію «За найкращу режисуру». Фільм заснований на реальних подіях 2007 року, коли Словаччина мала стати частиною Шенгенської зони.

Події відбуваються в Словаччині, в найближчому до кордону населеному пункті, і в Ужгороді.