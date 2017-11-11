Іспанія: в Каталонії відбулася масова демонстрація на захист ув’язнених посадовців регіону

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Барселони, столиці автономного регіону Каталонії на північному сході Іспанії, вимагаючи звільнити з-за ґрат вісім усунених із посад членів регіонального уряду і ще двох діячів руху за незалежність регіону, що теж перебувають під арештом.

Люди йшли під гаслами «Свободу політв’язням» і прапорами незалежницького руху Каталонії «естелада», а на адресу уряду в Мадриді скандували: «Геть окупаційну владу!»

За оцінками поліції, демонстрація зібрала близько 750 тисяч учасників.

Усунені з посад представники регіональної влади Каталонії і активісти арештовані у справі про референдум, який відбувся 1 жовтня. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники голосування переважно бойкотували референдум як незаконний.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Майже відразу влада Іспанії ввела в регіоні пряме правління, усунувши з посад владу регіону і призначивши на ці місця вірних Мадридові посадовців, а також розпустивши парламент регіону. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії. Дострокові вибори в регіоні Мадрид призначив на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт усунених із посад президента регіональної влади Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його міністрів, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, але пізніше їх відпустили. Суд у Брюсселі стосовно можливої екстрадиції політиків призначений на 17 листопада.

Іще кілька так само усунених із посад посадовців Каталонії отримали можливість вийти з-під арешту, сплативши грошові застави.

Їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, перевищенні повноважень, непокорі владі і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.