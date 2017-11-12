ЗМІ: 40 депутатів-консерваторів готові підтримати звільнення Терези Мей

У Великій Британії 40 депутатів-консерваторів готові підписати лист недовіри прем’єр-міністрові Терезі Мей, пише газета The Sunday Times.

Це на вісім менше, ніж необхідно для проведення конкурсу зі зміни лідера партії, механізму, за допомогою якого Мей можуть усунути з посади і замінити іншим представником Консервативної партії.

За даними газети, однопартійці Мей незадоволені тим, що вона затягує переговори щодо виходу Британії з Євросоюзу. Через це в Брюсселі днями пригрозили заморозити обговорення нової торговельної угоди.

Днями керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє після чергового раунду переговорів заявив, що Євросоюз упродовж двох тижнів очікує від Великої Британії ясності щодо низки питань, пов’язаних з її виходом із ЄС, зокрема про кордон між Північною Ірландією та Ірландією і про розмір фінансових зобов’язань, які Лондон має взяти на себе у зв’язку з Brexit.

За словами Барньє, на саміті ЄС 14-15 грудня можна буде ухвалити рішення про перехід до наступної фази переговорів – про торговельні відносини – лише у випадку, якщо будуть вирішені нинішні питання.

Прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявляла про готовність до поступок, зокрема щодо фінансових зобов’язань, пов’язаних з виходом із ЄС. Однак вона вважає завищеною суму в 60 мільярдів євро, названу Євросоюзом.

10 листопада Тереза Мей ще раз підтвердила позицію її уряду – забезпечити вихід Лондона з ЄС до березня 2019 року.