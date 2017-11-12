Прем’єр Іспанії закликав каталонців голосувати проти сепаратистів на дострокових виборах

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав каталонців не підтримувати сепаратистів на позачергових виборах до регіонального парламенту в грудні.

Виступаючи 12 листопада в Барселоні на засіданні очолюваної ним Народної партії, Рахой закликав «мовчазну більшість» «перетворити свій голос на голосування».

Рахой відвідує Каталонію вперше з того часу, як його уряд запровадив пряме правління в регіоні два тижні тому.

Іспанська влада затримала декількох каталонських лідерів через рішення місцевого уряду про одностороннє проголошення незалежності минулого місяця. Їм загрожують обвинувачення, зокрема, у заворушеннях і зловживання державними коштами.

За оцінками поліції, близько 750 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Барселони 11 листопада, щоб вимагати звільнення політиків з-під варти.

Восьмеро усунених із посад членів регіонального уряду Каталонії і ще двоє діячів руху за незалежність регіону арештовані у справі про референдум, який відбувся 1 жовтня. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники голосування переважно бойкотували референдум як незаконний.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Майже відразу влада Іспанії ввела в регіоні пряме правління, усунувши з посад владу регіону і призначивши на ці місця вірних Мадридові посадовців, а також розпустивши парламент регіону. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії. Дострокові вибори в регіоні Мадрид призначив на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт усунених із посад президента регіональної влади Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його міністрів, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, але пізніше їх відпустили. Суд у Брюсселі стосовно можливої екстрадиції політиків призначений на 17 листопада.

Іще кілька так само усунених із посад посадовців Каталонії отримали можливість вийти з-під арешту, сплативши грошові застави.

Їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, перевищенні повноважень, непокорі владі і розтраті державних або громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.