ГПУ викликає на допит Януковича, Азарова та Арбузова в справі про корупцію

Генеральна прокуратура України повідомила про виклик на допит колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем’єр-міністра Миколу Азарова та інших колишніх українських посадовців або членів їхніх сімей.

Як йдеться на сайті ГПУ, допити заплановані на 17 листопада. За повідомленням, допити пов’язані з кримінальним провадженням щодо «створення злочинної організації», «привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «фіктивного підприємництва» та згідно з іншими статтями.

На допити також викликають сина Миколи Азарова, екс-нардепа Олексія Азарова, колишнього голову НБУ, екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова, колишнього міністра енергетики й вугільної промисловості Едуарда Ставицького, екс-голову Черкаської ОДА Сергія Тулуба, колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України», нині нардепа Євгена Бакуліна та його дочку Світлану.

Віктор Янукович, як і більшість представників його команди, утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Екс-президент, якому інкримінують захоплення державної влади в 2010 році, є також разом з кількома пов’язаними із його режимом особами фігурантом кількох кримінальних справ. Йдеться про перевищення службових повноважень, створення злочинної організації, привласнення, розтрати майна тощо.