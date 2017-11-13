Групу військових підозрюють у побитті цивільного у Попасній – штаб

У Попасній Луганської області затримали військовослужбовців Збройних сил України, яких підозрюють у завданні тілесних ушкоджень цивільній особі, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі.

Згідно з повідомленням, військова служба правопорядку проводить перевірку й разом зі співробітниками Національної поліції з’ясовує обставини й причини інциденту.

Про те, коли саме стався інцидент, а також про точне число затриманих – не повідомляють.

У штабі АТО зазначили, що «командування категорично засуджує негідну поведінку».

У поліції Луганської області Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію.

Станом на жовтень 2017 року, за інформацією головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, за тяжкі або особливо тяжкі злочини, скоєні у зоні проведення АТО, під слідством перебувало 152 військових.