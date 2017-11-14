Верховна Рада о 16:00 має розглянути проект держбюджету на 2018 рік

Верховна Рада України 14 листопада о 16:00 планує перейти до розгляду законопроекту про державний бюджет України на 2018 у першому читанні.

Згідно з порядком денним, робота парламенту почнеться з низки питань аграрної політики. Також Верховна Рада має намір повторно розглянути відкликання депутатського законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Крім того, депутати планують розглядати законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості в другому читанні.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Документ, зокрема, передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки – більш ніж 948 мільярдів гривень.

Показник дефіциту закладений у межах 77,9 мільярда гривень, а річне зростання реального ВВП очікується на рівні 3%.

Крім того, відповідно до проекту держбюджету, з 1 січня 2018 року планується збільшення мінімальної заробітної плати в Україні на 523 гривень – до 3 723 гривень. Курс гривні на кінець наступного року уряд прогнозує на рівні 30,1 гривні за долар США.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.