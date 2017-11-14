МЗС: у Словаччині двоє українців загинули в ДТП

У Словаччині в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє українців, повідомив Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, інцидент трапився увечері 11 листопада в Пряшівському краї.

«Автобус, у якому перебували четверо громадян України, зіткнувся з вантажним транспортним засобом, у результаті чого один громадянин України помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Троє були госпіталізовані, один з них помер у лікарні», – сказав Кирилич.

Він додав, що поліція встановлює причини ДТП. Кирилич зазначив, що консул України в Словаччині підтримує оперативний зв’язок з правоохоронцями.

У жовтні міністр внутрішніх справ України Арсен Авакова повідомив, що у 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули 3187 людей, травми отримали понад 32 тисячі. За його даними, за дев’ять місяців 2017 року на дорогах загинули 2317 і травмовані понад 25 тисяч людей.